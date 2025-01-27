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Саснович пробилась в основную сетку турнира WTA-500 в Линце

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (149-й номер мирового рейтинга) пробилась в основную сетку турнира WTA-500 в австрийском Линце с призовым фондом $1 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: НОК Беларуси

Сегодня решающем квалификационном поединке белоруска почти за три часа одолела немецкую теннисистку Эллу Зайдель (145) — 7:5, 4:6, 6:4. На старте квалификации Александра Саснович победила в двух сетах представительницу Венгрии Анну Бондарь (92) — 6:3. 6:3. Белорусские теннисистки дважды становились победителями соревнований в Линце: в 2012 году их выиграла Виктория Азаренко, а в 2020-м лучшей стала Арина Соболенко. Год назад чемпионкой стала Елена Остапенко из Латвии.

Нынешний турнир в Линце завершится 2 февраля.