Саснович пробилась в основную сетку турнира WTA-500 в Линце

Сегодня решающем квалификационном поединке белоруска почти за три часа одолела немецкую теннисистку Эллу Зайдель (145) — 7:5, 4:6, 6:4. На старте квалификации Александра Саснович победила в двух сетах представительницу Венгрии Анну Бондарь (92) — 6:3. 6:3. Белорусские теннисистки дважды становились победителями соревнований в Линце: в 2012 году их выиграла Виктория Азаренко, а в 2020-м лучшей стала Арина Соболенко. Год назад чемпионкой стала Елена Остапенко из Латвии.