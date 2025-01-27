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Поражение Соболенко в финале Australian Open назвали неслучайным

Заслуженный тренер России по теннису Анатолий Абашкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что седьмая ракетка мира Мэдисон Киз заслужила победу в финале Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде против белоруски Арины Соболенко.

Источник: Reuters

По его словам, американская спортсменка по ходу турнира оказалась сильнее многих элитных теннисисток благодаря отличной физической готовности.

«Американка Мэдисон Киз — непростая соперница, входит в топ-10 мирового рейтинга, выбила в полуфинале Игу Швентек, так что ее успех нельзя назвать случайным. Она оказалась на этом турнире на пике своей формы и заслуженно победила. При этом исход финала могли решить всего два-три мяча — выиграй их Соболенко в третьем сете, наверняка бы она и стала чемпионкой», — заявил Абашкин.

25 января Мэдисон Киз обыграла Арину Соболенко в решающей встрече турнира со счетом 6:3, 2:6, 7:5. Для Киз эта победа стала первой на турнирах «Большого шлема».