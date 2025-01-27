Поражение Соболенко в финале Australian Open назвали неслучайным

«Американка Мэдисон Киз — непростая соперница, входит в топ-10 мирового рейтинга, выбила в полуфинале Игу Швентек, так что ее успех нельзя назвать случайным. Она оказалась на этом турнире на пике своей формы и заслуженно победила. При этом исход финала могли решить всего два-три мяча — выиграй их Соболенко в третьем сете, наверняка бы она и стала чемпионкой», — заявил Абашкин.