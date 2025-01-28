Саснович вышла во второй круг турнира WTA-500 в Линце

В сегодняшнем матче 1/16 финала белоруска, занимающая 149-е место в мировом рейтинге, обыграла россиянку Анастасию Захарову, у которой 139-я позиция, — 6:3, 7:6 (7:3). Во втором раунде соперницей Саснович будет еще одна российская теннисистка — 30-я ракетка мира Екатерина Александрова. В основную сетку Александра Саснович пробилась через квалификацию, победив представительницу Венгрии Анну Бондарь (92-й номер рейтинга WTA) — 6:3. 6:3 и немку Эллу Зайдель (145) — 7:5, 4:6, 6:4.