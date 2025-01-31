Фото: Арина Соболенко предстала в роскошном образе на обложке американского журнала

Ранее стало известно, что первые ракетки мира Арина Соболенко и Янник Синнер примут участие в выставочном турнире в Лас-Вегасе, который пройдёт 1 и 2 марта этого года. Об этом в социальных сетях сообщил итальянский журналист Джованни Пелаццо. Кроме них, на турнир заявлены Александр Зверев, Наоми Осака, Тейлор Фриц и Томми Пол. В планах у Соболенко также участие в выставочном турнире Eisenhower Cup.