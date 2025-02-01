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Казахстанский теннисист попросил болл-боя сделать подачу вместо него на турнире ATP

Казахстанец Александр Бублик попросил болл-боя сделать подачу вместо него в матче против американца Александра Ковачевича на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монпелье.

Это произошло во второй партии при счете 5:1 в пользу американца. Казахстанец отдал ракетку мальчику, тот сделал подачу, а Ковачевич специально отправил мяч в сетку. После этого Бублик взял гейм, но потерпел поражение со счетом 3:6, 2:6.

Ковачевич вышел в полуфинал турнира. Там он сыграет с россиянином Андреем Рублевым.

В декабре прошлого года Бублик рассказал о пользе мата для его карьеры. «Это то, что помогло мне подниматься в карьере, потому что это некий задор, драйв, это часть меня», — подчеркнул Бублик.