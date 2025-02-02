Касаткину представили как испанскую теннисистку на турнире в Абу-Даби

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Организаторы теннисного турнира в Абу-Даби ошибочно указали первую ракетку России Дарью Касаткину в качестве представительницы Испании.
Турнир категории WTA 500 в Абу-Даби пройдет
Организаторы турнира уже опубликовали официальные извинения в соцсетях.
«Мы приносим искренние извинения за ошибку, допущенную одним из наших партнеров во время жеребьевки в прямом эфире. Это была организационная ошибка, которая уже исправлена», — говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице турнира в соцсети X.
Касаткиной 27 лет. Она занимает 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету Касаткиной восемь титулов WTA в одиночном разряде.