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Касаткину представили как испанскую теннисистку на турнире в Абу-Даби

Организаторы турнира в ОАЭ ошибочно назвали Касаткину испанской теннисисткой.

Источник: Robert Prange/Getty Images

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Организаторы теннисного турнира в Абу-Даби ошибочно указали первую ракетку России Дарью Касаткину в качестве представительницы Испании.

Турнир категории WTA 500 в Абу-Даби пройдет 3—8 февраля. В воскресенье состоялась жеребьевка сетки. В прямом эфире на табло напротив фамилии Касаткиной ее гражданство было указано как испанское.

Организаторы турнира уже опубликовали официальные извинения в соцсетях.

«Мы приносим искренние извинения за ошибку, допущенную одним из наших партнеров во время жеребьевки в прямом эфире. Это была организационная ошибка, которая уже исправлена», — говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице турнира в соцсети X.

Касаткиной 27 лет. Она занимает 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету Касаткиной восемь титулов WTA в одиночном разряде.