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Саснович пробилась в ⅛ финала турнира WTA-250 в Румынии

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович пробилась в ⅛ финала одиночного разряда турнира WTA-250 в румынском городе Клуж-Напока с призовым фондом $275 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: НОК Беларуси

В первом раунде белоруска почти за три часа одолела в трехсетовом поединке испанку Джессику Бузас Манейро — 6:7 (0:7), 7:5, 6:4. В матче ⅛ финала Саснович встретится с представительницей Канады Мариной Стакушич. Белоруска начала этот турнир с квалификации: сначала она обыграла румынку Мириам Булгару, а потом уступила испанской теннисистке Саре Соррибес-Тормо. Однако затем испанка снялась с турнира и Саснович заменила ее в основной сетке.

В матче первого круга парного разряда Саснович и польская теннисистка Катажина Питер выиграли у бельгийско-американского тандема Кимберли Циммерман / Куинн Глисон — 6:2, 6:0 и вышли в четвертьфинал.

Турнир Transylvania Open завершится 9 февраля.