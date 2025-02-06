Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Роттердаме

Рублеву 27 лет, он является 10-й ракеткой мира. На его счету 16 титулов ATP. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.