Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Роттердаме

ГААГА, 6 февраля. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев обыграл представителя Венгрии Фабиана Марожана в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нидерландском Роттердаме.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (9:7) в пользу Рублева, посеянного на турнире под 4-м номером. В четвертьфинале россиянин сыграет с поляком Хубертом Хуркачем (8-й номер посева).
Рублеву 27 лет, он является 10-й ракеткой мира. На его счету 16 титулов ATP. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.
Марожану 25 лет, он занимает 57-е место в мировом рейтинге. Венгерский теннисист не выигрывал титулов в одиночном разряде, на турнирах Большого шлема он не проходил дальше третьего круга.
Турнир в Роттердаме относится к категории WTA 500. Действующим победителем является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Из россиян турнир выигрывали Даниил Медведев (2023 год), Рублев (2021), Михаил Южный (2007) и Евгений Кафельников (1999).