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Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Роттердаме

На стадии ¼ финала россиянин сыграет с поляком Хубертом Хуркачем.

Источник: Luke Hales/Getty Images

ГААГА, 6 февраля. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев обыграл представителя Венгрии Фабиана Марожана в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нидерландском Роттердаме.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (9:7) в пользу Рублева, посеянного на турнире под 4-м номером. В четвертьфинале россиянин сыграет с поляком Хубертом Хуркачем (8-й номер посева).

Рублеву 27 лет, он является 10-й ракеткой мира. На его счету 16 титулов ATP. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Марожану 25 лет, он занимает 57-е место в мировом рейтинге. Венгерский теннисист не выигрывал титулов в одиночном разряде, на турнирах Большого шлема он не проходил дальше третьего круга.

Турнир в Роттердаме относится к категории WTA 500. Действующим победителем является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Из россиян турнир выигрывали Даниил Медведев (2023 год), Рублев (2021), Михаил Южный (2007) и Евгений Кафельников (1999).