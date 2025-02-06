«Это роботы, заточенные на победу». Бублик — о жертвах, на которые идут лучшие игроки

— Нет, конечно. Не могу. Это роботы в какой-то степени даже. В моём понимании человека я не могу назвать их людьми. То есть это роботы, заточенные на победу, заточенные любым способом её получить. Роботы, которые свой организм и своё тело используют как способ достижения этой цели — неважно, какие у этого будут последствия. И я с ними вынужден соприкасаться, конкурировать, ещё и пытаюсь обыгрывать время от времени. Конечно же, для меня это не люди.