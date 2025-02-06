Тренер Рыбакиной: «Цель — выиграть еще один турнир “Большого шлема”. А потом можно и стать первой ракеткой»

«Мы с ней уже были знакомы, общались. Она очень нравится мне как игрок, меня всегда очаровывала ее игра. Считаю, что у нее должно быть больше трофеев, особенно на “Шлемах”. Такая теннисистка, как она, не может быть удовлетворена одной лишь победой на Уимблдоне в 2022 году.



Мы тренировались в Дубае неделю. Я ожидал, что она будет именно такой, какой была: спокойной и расслабленной. Она много слушает, старается воплощать в жизнь все, о чем ей говоришь. У нее еще есть запас для роста в плане физподготовки, она может бегать быстрее, должна стараться действовать агрессивнее, идти ближе к сетке. Есть много тактических моментов и ударов, которые еще можно улучшить. В теннисе на таком уровне много мелких деталей, в том числе тактического плана.



На рейтинг мы не смотрим, но цель — выиграть еще один турнир “Большого шлема”. Рейтинг же подтянется следом за этим. Когда выигрываешь мэйджор — предположим, в этом году — тогда можно ставить цель стать первой ракеткой в 2026-м. Это мечта», — приводит слова Сангинетти The Tennis Gazzette.