Бублик признался, что сменил российское гражданство из-за денег

«Я смотрел игру Миши Кукушкина, в его боксе сидела его супруга тогдашняя, и мне Настя, так ее звали, говорит: “Как у тебя с финансированием?” Я говорю: “Да особо никак. Как-то помогают, какие-то деньги выделяют, но, конечно, это не те деньги, не в тех масштабах, если мы говорим о сотнях тысячах долларов, которые нужны. Выделялось меньше”. Она говорит: “А хотел бы ты поиграть за Казахстан?” Я говорю: “Слушай, да, наверное, не знаю”. Я отыгрываю четвертьфинал, проигрываю матч, и тут мне звонок. “Здравствуйте, такой-то такой-то, мы слышали, что вы изъявили желание”. Я: “Да, мне было бы интересно”. Мне говорят: “Нам тоже”. Ну и начался переговорный процесс. Мы договорились быстро, четко, очень организованно. Контракт, документы, флаг», — сказал Бублик в интервью в YouTube-каналу Виктора Кравченко.