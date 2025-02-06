Бублик признался, что сменил российское гражданство из-за денег

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Уроженец Ленинградской области теннисист Александр Бублик признался, что принял решение выступать за Казахстан на международной арене из-за финансового вопроса.
Бублик сменил гражданство в 2016 году в возрасте 19 лет. По его словам, такой вариант появился во время выступления на турнире серии «Челленджер» в Москве благодаря семье казахстанского теннисиста Михаила Кукушкина.
«Я смотрел игру Миши Кукушкина, в его боксе сидела его супруга тогдашняя, и мне Настя, так ее звали, говорит: “Как у тебя с финансированием?” Я говорю: “Да особо никак. Как-то помогают, какие-то деньги выделяют, но, конечно, это не те деньги, не в тех масштабах, если мы говорим о сотнях тысячах долларов, которые нужны. Выделялось меньше”. Она говорит: “А хотел бы ты поиграть за Казахстан?” Я говорю: “Слушай, да, наверное, не знаю”. Я отыгрываю четвертьфинал, проигрываю матч, и тут мне звонок. “Здравствуйте, такой-то такой-то, мы слышали, что вы изъявили желание”. Я: “Да, мне было бы интересно”. Мне говорят: “Нам тоже”. Ну и начался переговорный процесс. Мы договорились быстро, четко, очень организованно. Контракт, документы, флаг», — сказал Бублик в интервью в YouTube-каналу Виктора Кравченко.
«Мне не хватало масштабов. Я понимал, сколько стоит год теннисиста того уровня — 150−250 тысяч долларов в год. Это минимальное требование», — добавил Бублик.
На вопрос о том, сколько денег ему поступало, теннисист признался: «Денег наличных не поступало. Мне оплачивали какие-то билеты, куда-нибудь на Большой шлем юниорский, wild card предоставляли на турниры время от времени».
Бублику 27 лет. Он занимает 49-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Бублик завоевал четыре титула в ATP-туре.