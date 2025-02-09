Потапова снялась с теннисного турнира в Дохе

Потапова вышла в финал турнира в Клуж-Напоке (Румыния), где в воскресенье встретится с итальянкой Лючией Бронцетти. В первом круге турнира в Дохе россиянка 10 февраля должна была сыграть с соотечественницей Дарьей Касаткиной.