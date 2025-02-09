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Потапова снялась с теннисного турнира в Дохе

Российская теннисистка Потапова снялась с турнира WTA 1000 в Дохе.

Источник: Francois Nel/Getty Images

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Потапова снялась с турнира категории WTA 1000 в Дохе (Катар), который стартовал 9 февраля.

Потапова вышла в финал турнира в Клуж-Напоке (Румыния), где в воскресенье встретится с итальянкой Лючией Бронцетти. В первом круге турнира в Дохе россиянка 10 февраля должна была сыграть с соотечественницей Дарьей Касаткиной.

На соревнованиях в Катаре Потапову (32-я ракетка мира) заменит россиянка Полина Кудерметова, проигравшая в финале квалификации.