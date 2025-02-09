Чесноков: Медведев не соответствует уровню топ-10, с ним происходит что-то странное

«С Медведевым происходит что-то странное. У него нет уверенности в себе, нет лёгкости. Нужно что-то менять в игре, иначе в скором времени можно потерять место в топ-10. Хотя по уровню игры он на данный момент этому не соответствует. Нужно что-то менять, проводить анализ с тренерским штабом. Сезон только начался, у Медведева есть время набрать форму, посмотрим, получится ли это сделать у него», — приводит слова Чеснокова ТАСС.