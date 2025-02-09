Потапова взяла третий титул в карьере. Отличный турнир в Румынии

Финал же стал для Бронцетти серьезной проверкой, учитывая, что ранее она проиграла Потаповой все четыре личные встречи. Итальянка была явно настроена прервать эту серию и выдала великолепную первую партию. В стартовых геймах она легко брала свою подачу и здорово выглядела на приеме. На двух своих геймах Потаповой пришлось отыграть два брейк-пойнта. Хорошо, что в этот момент на выручку приходила первая подача (в целом Анастасия здорово подавала на протяжении всего турнира в Румынии). В пятом гейме россиянка наконец-то уверенно взяла свою подачу, а следом сделала брейк (4:2). Однако удержать преимущество не получилось. Лючия заработала третий брейк-пойнт красивым укороченным и уже в следующем розыгрыше сделала обратный брейк. В седьмом гейме у Потаповой вновь возникла возможность взять подачу соперницы, но она не реализовала два брейк-пойнта. После этого Бронцетти было уже не остановить. Два оставшихся гейма она выиграла сверхуверенно.