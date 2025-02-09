Потапова взяла третий титул в карьере. Отличный турнир в Румынии

Анастасия Потапова сумела одержать волевую победу над Лючией Бронцетти в финале турнира в Клуж-Напоке. Россиянка вела в первом сете со счетом 4:2, но затем проиграла четыре гейма подряд. Анастасия на несколько минут покинула корт и смогла очень здорово перезагрузиться в подтрибунном помещении. После этого Потапова уже не оставила шансов итальянке, уверенно забрав следующие два сета. Интересно, что по аналогичному сценарию в субботу, 8 февраля, титул в Абу-Даби взяла Белинда Бенчич. Олимпийская чемпионка Токио проиграла первый сет Эшлин Крюгер (6:4), но затем также разгромила соперницу (6:1, 6:1).
Разные сеты
Потапова была «посеяна» в Румынии под первым номером, поэтому получила относительно простую сетку. В Клуж-Напоке уроженка Саратова не сыграла ни с одной «сеяной». В 1/16 финала в двух сетах обыграла Юлию Грабер из Австрии, в ⅛ — швейцарку Викторию Голубович, в четвертьфинале отдала всего пять геймов немке Элле Зайдель, а в полуфинале чуть более чем за час остановила представительницу Белоруссии Александру Соснович.
Путь Бронцетти к финалу был гораздо более сложным по именам, но она также не проиграла ни одного сета. В первом круге разгромила экс первую ракетку мира Симону Халеп (это оказался последний матч в карьере двукратной чемпионки ТБШ), затем выбила третью «сеяную» Пейтон Стернс из США, а в четвертьфинале разобралась со своей соотечественницей Элизабеттой Коччаретто. В полуфинале Лучия играла с Катериной Синяковой, но матч продлился недолго. Чешская теннисистка снялась в первом сете, уступая со счетом 4:0.
Финал же стал для Бронцетти серьезной проверкой, учитывая, что ранее она проиграла Потаповой все четыре личные встречи. Итальянка была явно настроена прервать эту серию и выдала великолепную первую партию. В стартовых геймах она легко брала свою подачу и здорово выглядела на приеме. На двух своих геймах Потаповой пришлось отыграть два брейк-пойнта. Хорошо, что в этот момент на выручку приходила первая подача (в целом Анастасия здорово подавала на протяжении всего турнира в Румынии). В пятом гейме россиянка наконец-то уверенно взяла свою подачу, а следом сделала брейк (4:2). Однако удержать преимущество не получилось. Лючия заработала третий брейк-пойнт красивым укороченным и уже в следующем розыгрыше сделала обратный брейк. В седьмом гейме у Потаповой вновь возникла возможность взять подачу соперницы, но она не реализовала два брейк-пойнта. После этого Бронцетти было уже не остановить. Два оставшихся гейма она выиграла сверхуверенно.
Второй сет начался с подачи Анастасии. Лючия вновь заработала брейк-пойнт (после двойной Потаповой) и могла в третий раз подряд сделать брейк, но тут россиянка проявила свой знаменитый характер. Выиграла три длинных розыгрыша подряд и повела со счетом 1:0. Во втором гейме Анастасия заработала свой брейк-пойнт после невынужденной Бронцетти, но итальянка смогла выстоять. Однако нового шанса выйти вперед ждать было недолго. В четвертом гейме она заработала два брейк-пойнта и благодаря красивому виннерсу вышла вперед (3:1). Следующий гейм россиянка взяла под ноль, а в шестом — сделала второй брейк (5:1). Подавая на сет Анастасия невероятно укоротила с лета и легко перевела разбирательства в решающую партию.
Респект Халеп
Насколько важным был первый гейм второго сета, настолько и начало третьей партии. В первом же гейме Потапова сделала брейк под ноль и далее очень уверенно контролировала ход встречи. У Анастасии получилось буквально все. Идеальная игра с задней линии, уверенные выходы к сетке, мощная подача. Решающим же моментом стал пятый гейм. Ведя 3:1, Потапова упустила четыре брейк-пойнта, но с пятого все же взяла очередной брейк. Еще раз болельщики россиянки понервничали при подаче на матч. Бронцетти отыгралась с 40:0, но на «ровно» Потапова сделал свой шестой эйс в матче, а следом завершила матч виннерсом по линии.
Потапова повела 5:0 в личных встречах и по итогам этой недели поднимется на одну строчку и закрепится на 31-й позиции.
«В первую очередь хочу поблагодарить Лючию за такой яркий финал, — начала свою победную речь Анастасия Потапова. — Ты выдала отличный матч, я долго не могла подобрать ключей к твоей игре. Ты сражалась за каждый мяч и заслужила свою порцию аплодисментов. Уверена, что в будущем ты продолжишь бороться за титулы и выиграешь свои трофеи. Хочу сказать большое спасибо моей команде. Знаю, что со мной непросто, но вы стараетесь. Это отличный момент для меня. Я счастлива. Надеюсь, это поможет мне провести хороший сезон. Также большое спасибо моей семье. Вы всегда в моем сердце. Большое спасибо организаторам, судьям, физиотерапевту, который пару раз помог мне. Наконец, здесь великолепные фанаты. Вы заряжали меня своей энергией целую неделю».
Отдельно Потапова высказалась о завершении карьеры Халеп.
«Это домашний турнир Симоны, и она объявила тут о завершении карьеры. Могу сказать, что, во-первых, мне очень жаль. Во-вторых, у нее была великая карьера. Халеп — одна из моих любимых теннисисток тура, и я рада, что нам удалось несколько раз сыграть друг против друга».
Как жаль, что, находясь в такой отличной форме, Анастасия снялась с турнира в Дохе. В основной сетке «тысячника» ее заменит соотечественница Полина Кудерметова.
Тимур Ганеев