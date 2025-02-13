Даниил Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Марселе

ПАРИЖ, 13 февраля. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев обыграл француза Пьер-Юга Эрбера в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) во французском Марселе.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Медведева, посеянного на турнире под первым номером. В полуфинале россиянин сыграет с победителем матча между немцем Яном-Леннардом Штруффом и французом Уго Гренье.
Медведеву 29 лет, он занимает восьмое место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.
Эрберу 33 года, в мировом рейтинге он располагается на 192-й строчке. Француз не выигрывал турниры ATP в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше третьего круга.
Турнир в Марселе относится к категории ATP 250. Действующим победителем является француз Уго Умбер. Из россиян соревнования выигрывали Андрей Рублев (2022), Медведев (2021), Карен Хачанов (2018) и Евгений Кафельников (2001).