Веснина: Хочу верить, что запрещенные вещества попали в организм Синнера ненамеренно

«Судя по тому, как Синнер справлялся с давлением весь этот год, на него дисквалификация никак не повлияет. Хотя, безусловно, три месяца — достаточно большой срок, когда ты находишься в туре. Что касается самого решения, то оно было неизбежно. Сторона Синнера доказала, что запрещенное вещество попало в его организм ненамеренно, и мне хочется в это верить. Но в любом случае если оно было найдено, то какое-то наказание должно быть вынесено. В то же время время само дело против Янника получилось странным и корявым как для болельщиков, так и для людей, связанных с теннисом», — цитирует Веснину «ВсеПроСпорт».
Первая ракетка мира Синнер согласился на трехмесячный период дисквалификации за нарушение антидопинговых правил — до 4 мая 2025 года.
В связи с достигнутым соглашением ВАДА отозвало свою апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение ITIA оправдать итальянца.
В августе 2024-го стало известно, что Синнер весной сдал два положительных теста на анаболический стероид клостебол. 23-летний спортсмен был оправдан по делу о нарушении антидопиговых правил. Он доказал, что вещество попало в его организм после массажа, который физиотерапевт по неосторожности сделал ему без перчаток.