Веснина: Хочу верить, что запрещенные вещества попали в организм Синнера ненамеренно

«Судя по тому, как Синнер справлялся с давлением весь этот год, на него дисквалификация никак не повлияет. Хотя, безусловно, три месяца — достаточно большой срок, когда ты находишься в туре. Что касается самого решения, то оно было неизбежно. Сторона Синнера доказала, что запрещенное вещество попало в его организм ненамеренно, и мне хочется в это верить. Но в любом случае если оно было найдено, то какое-то наказание должно быть вынесено. В то же время время само дело против Янника получилось странным и корявым как для болельщиков, так и для людей, связанных с теннисом», — цитирует Веснину «ВсеПроСпорт».