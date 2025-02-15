Паолини и Эррани стали победительницами турнира WTA-1000 в Дохе в парном разряде

Встреча продолжалась 2 часа 12 минут. В её рамках дуэт Паолини/Эррани ни разу не подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету пары Синьюй/Ву один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных.