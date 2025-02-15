Кафельников назвал WADA самой грязной организацией

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира россиянин Евгений Кафельников назвал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) самой грязной организацией, а также выразил несогласие со сроком дисквалификации итальянца Янника Синнера.
«Будь я до сих пор игроком, после последних событий я бы поступил следующим образом: каждый раз, когда мне выпадало сыграть против Синнера на турнире, я бы не выходил на корт. Неважно, эта встреча в первом круге или в финале. Но, боюсь, никто так не поступит. WADA — самая грязная организация: можно легко договориться, даже если ты виновен», — написал Кафельников в соцсети Х.
«Употребление произошло без его ведом️а». Почему он тогда не выдвинул обвинения против члена своего окружения, который был ответственен за нанесение ущерба его кристально чистой репутации? Что за бред! Я просто не понимаю: если ты на 100% уверен в своей невиновности (как он говорил раньше со своими адвокатами), почему ты соглашаешься на три месяца дисквалификации? Это не имеет никакого смысла для меня", — добавил он.
В субботу WADA объявило о трехмесячной дисквалификации Синнера за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация будет длиться с 9 февраля до 4 мая 2025 года, исключая четыре дня, которые спортсмен отбыл ранее, находясь под временным отстранением. Синнер может вернуться к официальной тренировочной деятельности с 13 апреля 2025 года. WADA официально отозвало свою апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение независимого органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) оправдать Синнера, которая была подана 26 сентября. Итальянец заявил, что он принял предложение WADA о трехмесячной дисквалификации и урегулировании его допинг-дела, которое иначе могло тянуться до конца года.
Ранее теннисист объяснил, что вещество попало в организм в результате заражения от члена команды поддержки, который наносил безрецептурный спрей, содержащий клостебол, на свою кожу, чтобы обработать рану. Он ежедневно проводил массаж и спортивную терапию Синнера, что привело к неосознанному трансдермальному заражению.