Кафельников назвал WADA самой грязной организацией

«Употребление произошло без его ведом️а». Почему он тогда не выдвинул обвинения против члена своего окружения, который был ответственен за нанесение ущерба его кристально чистой репутации? Что за бред! Я просто не понимаю: если ты на 100% уверен в своей невиновности (как он говорил раньше со своими адвокатами), почему ты соглашаешься на три месяца дисквалификации? Это не имеет никакого смысла для меня", — добавил он.