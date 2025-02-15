Анисимова выиграла теннисный турнир в Дохе

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Американская теннисистка Аманда Анисимова одержала победу над представительницей Латвии Еленой Остапенко в финале турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого составляет 3,7 миллиона долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 45 минут. Счет личных встреч двух теннисисток стал равным — 1−1.
Анисимовой 23 года. Она занимает 41-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она выиграла третий турнир в карьере и первый с 2022 года. Для нее это первый титул на соревнованиях категории WTA 1000.