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Анисимова выиграла теннисный турнир в Дохе

Американская теннисистка Анисимова обыграла Остапенко в финале турнира в Дохе.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Американская теннисистка Аманда Анисимова одержала победу над представительницей Латвии Еленой Остапенко в финале турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого составляет 3,7 миллиона долларов.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 45 минут. Счет личных встреч двух теннисисток стал равным — 1−1.

Анисимовой 23 года. Она занимает 41-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она выиграла третий турнир в карьере и первый с 2022 года. Для нее это первый титул на соревнованиях категории WTA 1000.