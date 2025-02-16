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«Не понимаю, как могу доверять системе». Арина Соболенко — об антидопинговом регулировании

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что после недавних допинг-скандалов стала очень осторожно подходить к своей безопасности, чтобы случайно не нарушить антидопинговые правила.

Источник: Getty Images

«Раньше в ресторане я бы спокойно оставила свой стакан с водой и пошла в туалет, а теперь не стала бы из него пить. Когда начинаешь немного беспокоиться о таких вещах, приходит такие мысли в голову… например, если кто-то помазал тебя кремом, а твой тест оказался положительным, на тебя нападут и не поверят. Ты просто слишком боишься системы. Я не понимаю, как я могу доверять системе», — приводит слова Соболенко National News.