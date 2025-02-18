Медведев вышел победителем российского дерби! А Рублёв в пятый раз переиграл Бублика

Перед началом второго сета Бублик обратился то ли к трибунам, то ли к своему боксу и в своей фирменной манере сказал, что устал играть. Ни подача с руки, ни мощные удары не помогали Александру, и он сразу же позволил Рублёву сделать брейк. Правда, Бублик тут же забрал подачу Андрея, заставил его нервничать и стучать ракеткой по коленкам.