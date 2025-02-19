Медведев одержал 300-ю победу на харде. Россиянин за 56 минут разгромил бельгийца в Дохе

Вторая партия также прошла под диктовку 10-й ракетки мира. В самом дебюте сета Рублёв оформил брейк и спокойно довёл начатое до итоговой победы в матче. 6:3, 6:4 — именно с таким счётом 27-летний россиянин обыграл своего противника. Андрей провёл лучший поединок в нынешнем сезоне. Наш именитый теннисист был очень спокоен. Он много и успешно играл справа, у него отлично получались обратные кроссы с форхенда, а подача почти весь матч летела так, как и хотел Рублёв. Примечательно, что Андрей не позволил португальцу заработать ни одного брейк-пойнта. Статистика противостояния: 27 — 12 по ударам навылет и ошибкам у Рублёва, 10 — 15 — у Боржеша. В четвертьфинале вторую ракетку России ждёт битва с австралийцем Алексом де Минором, которому уступает по личным встречам (3−4).