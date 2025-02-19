«Соревнования — это адреналин». Эмоциональный Медведев после выхода в ¼ финала Дохи

«Под полным контролем», — так отреагировали на победу Медведева в пресс-службе ATP. Однако иногда он не справляется с эмоциями. Почему так происходит? У Даниила есть объяснение. «Это немного похоже на биполярное расстройство, не так ли? Когда я на корте, я очень сосредоточен, и адреналин течёт рекой. Когда адреналина нет, я спокоен. Я не вижу причин злиться. Но на корте всё по-другому. Так было с самого детства, и я вижу это в своей дочери. Я работал с людьми, психологами… Может быть, это идёт из моего детства или что-то ещё. Но да, мы ещё не закончили воспитание дочери, иногда она ведёт себя, как я. Может, это генетика…» — цитирует его L'Equipe.