Даниил Медведев прокомментировал решение сняться с турнира в Дохе по ходу матча

«К сожалению, у меня пищевое отравление. Очень разочарован тем, что закончил свой путь здесь, в Дохе, поскольку чувствую, что играл хорошо. С нетерпением жду возвращения сюда в следующем году», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира.