«Зрелость и самообладание поражают». Восторги по поводу игры Мирры не знают границ

Я отправилась в туалет. Старалась не торопиться. Пыталась думать, что мне делать. Пыталась что-то изменить. И просто продолжала верить в себя. Я говорила: ну что ж, я выиграла первый сет, была близка к этому во втором, но всё пошло не так, как я хотела, так что просто буду продолжать играть в свою игру. Просто продолжать вводить мяч в игру, бегать, бороться, делать всё, что в моих силах. В конце концов это как-то сработало. Я даже не знаю как", — добавила она.