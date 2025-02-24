Рублев заявил, что у него больше нет депрессии

«Я просто зациклился, потерялся в себе на несколько лет, не видел цели и смысла жизни. Я был совершенно потерян. Одно дело, когда это длится несколько месяцев, но когда это продолжается много лет, в какой-то момент становится невыносимым. Я год принимал антидепрессанты, сначала это помогало, но потом не то чтобы становилось хуже, но творилось что-то странное. Поэтому я перестал их принимать. Теперь я не испытываю стресса, тревоги, у меня нет депрессии. Я нейтрален: я не счастлив, но мне и не плохо. Я нашел точку опоры, и это новое начало», — сказал Рублев в интервью журналистке Рим Абуллейль, опубликованном в соцсети X.