Чесноков считает, что в игре теннисиста Даниила Медведева пока нет улучшений

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев пока не улучшил свою игру с начала сезона. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.
На турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе Медведев дошел до четвертьфинала, на соревновании в Марселе — до полуфинала. На Открытом чемпионате Австралии, который проходил в январе, россиянин не смог преодолеть барьер второго круга.
«Пока мне не нравится, как играет Даня Медведев. С одной стороны, он проводил неплохие игры, с другой, и поражений у него хватает. Улучшений в игре на данный момент пока не видно, во всяком случае, они незначительны. Пока он делает много невынужденных ошибок, чувствуется неуверенность в действиях», — сказал Чесноков.
«Может быть, сейчас в Дубае его прорвет, пора бы уже. Все-таки он один из лидеров мирового тенниса, и люди ждут от него результатов», — добавил собеседник агентства.
На турнире ATP в Дубае соперником Медведева по первому кругу станет немец Ян-Леннард Штруфф. Встреча состоится 25 февраля.
Медведеву 28 лет, он занимает шестое место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.