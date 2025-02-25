Чесноков считает, что в игре теннисиста Даниила Медведева пока нет улучшений

«Пока мне не нравится, как играет Даня Медведев. С одной стороны, он проводил неплохие игры, с другой, и поражений у него хватает. Улучшений в игре на данный момент пока не видно, во всяком случае, они незначительны. Пока он делает много невынужденных ошибок, чувствуется неуверенность в действиях», — сказал Чесноков.