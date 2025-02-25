Мирра Андреева рассказала, как настраивалась на победные матчи со Швёнтек и Рыбакиной

«Я знала, что она играет плохо с теми, кто очень агрессивен, кто любит атаковать, кто играет очень быстро. Я пыталась убедить себя постоянно оказывать на неё давление, стараться играть агрессивно, не ждать, что она будет ошибаться и что мне будет легко. Я сказала себе (перед матчем): в прошлый раз ты была близко, поэтому всё возможно, просто продолжай верить в себя. И я старалась это и делать.



Что касается Лены Рыбакиной: то, что она хорошо подаёт, не секрет, очень плотно играет. Там я пыталась просто как можно больше мячей вернуть обратно в корт и что-то самой пытаться создавать. Вроде получилось не так уж плохо», — сказала Андреева в эфире «Больше!».