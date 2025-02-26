Хачанов рассказал, как находит силы и мотивацию не терять удовольствие от тенниса

У нас бешеный ритм жизни, мы к нему привыкли. Семьи не хватает, но своя специфика, как в любом виде спорта. В футболе может быть 2−3 игры в неделю, но ты на пару дней улетел и прилетел. А у нас можно улететь в Австралию на месяц, а потом прилететь. В Австралию семью брать не буду, очень далеко. Плюс акклиматизация для детей. В Европу, да, прилетают на какие-то турниры, — сказал теннисист в выпуске Smol Talk нападающего футбольного клуба «Краснодар» Фёдора Смолова.