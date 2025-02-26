Даниил Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Дубае

ДУБАЙ, 26 февраля. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев обыграл француза Джованни Мпетши-Перрикара в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Медведева (1-й номер посева). Мпетши-Перрикар выступал на турнире без номера посева. В четвертьфинале Медведев сыграет против представителя Нидерландов Таллона Грикспура (без номера посева). Во втором круге нидерландский теннисист обыграл действующего победителя турнира француза Уго Умбера (5) — 4:6, 6:3, 6:2.
Медведеву 29 лет, он занимает шестое место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.
Мпетши-Перрикару 21 год, он располагается на 29-й позиции мирового рейтинга. В его активе 2 титула ATP. Лучшим результатом теннисиста является выход в четвертый круг Уимблдона в 2024 году.
Турнир в Дубае относится к категории ATP 500. Из россиян на турнире побеждали Даниил Медведев (2023), Андрей Рублев (2022) и Аслан Карацев (2021).