Карен Хачанов — о том, думает ли он о завершившихся матчах: был моложе — загонялся

— Когда был моложе — загонялся. Настроение менялось, сказывалось на личной жизни. Потом стал понимать, что мне это не нравится. Не хочу, чтобы результат моего матча повлиял на следующие три дня. Мне не нравится это ощущение. Я начал работать с этим, у меня был спортивный психолог. Я это очень сильно поменял за последние лет шесть.