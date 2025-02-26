Хачанов — о любимом футбольном клубе: всегда нравился мадридский «Реал»

«Мне всегда нравился мадридский “Реал”, такой вот “королевский клуб”. С детства говорил, что играли Бекхэм, Рауль, Зидан, Роберто Карлос. Нравился стиль клуба, состав, я за ними следил больше. Но фанатом футбола таким себя не назову», — сказал теннисист в выпуске Smol Talk нападающего футбольного клуба «Краснодар» Фёдора Смолова.