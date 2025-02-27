Медведев обвинил судью в двойных стандартах в отношении россиян

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев получил предупреждение за неспортивное поведение в матче теннисного турнира в Дубае против нидерландца Таллона Грикспора, после чего обвинил судью на вышке в двойных стандартах по отношению к россиянам, сообщает The Tennis Letter.