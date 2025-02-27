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Медведев обвинил судью в двойных стандартах в отношении россиян

Медведев обвинил судью в двойных стандартах для россиян после предупреждения.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев получил предупреждение за неспортивное поведение в матче теннисного турнира в Дубае против нидерландца Таллона Грикспора, после чего обвинил судью на вышке в двойных стандартах по отношению к россиянам, сообщает The Tennis Letter.

Встреча ¼ финала проходит в четверг. Медведев выиграл первый сет со счетом 6:2, но уступил во второй партии на тай-брейке — 6:7 (7:9). Инцидент произошел во второй партии.

Арбитр выдал Медведеву предупреждение, после чего россиянин поинтересовался: «За что?». «Ты знаешь, что ты сказал мне», — ответил арбитр. Следом Медведев спросил: «Что это? Двойные стандарты в отношении русских?».

За что именно Медведев получил предупреждение, арбитр не стал уточнять.