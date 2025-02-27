Янника Синнера сняли с номинации «Спортсмен года» по версии Laureus из-за допинг-скандала

«После обсуждений в академии Laureus было принято решение о том, что номинация Янника Синнера на премию Laureus World в этом году должна быть отозвана. Мы следили за этим делом, за решениями соответствующих международных организаций и, хотя мы отмечаем смягчающие обстоятельства, всё равно считаем, что трёхмесячный запрет делает номинацию неправомочной. Янник и его команда были проинформированы об этом», — говорится в официальном заявлении председателя организации Шона Фицпатрика.