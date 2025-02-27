Медведев не сумел выйти в полуфинал теннисного турнира в Дубае

ДУБАЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев проиграл представителю Нидерландов Таллону Грикспуру в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае.
Встреча завершилась со счетом 2:6, 7:6 (9:7), 7:5 в пользу Грикспура, выступающего на турнире без номера посева. Медведев был посеян под первым номером. В полуфинале нидерландский теннисист сыграет против победителя встречи между греком Стефаносом Циципасом (4-й номер посева) и итальянцем Маттео Берреттини (без номера посева).
Медведеву 29 лет, он занимает шестое место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.
Грикспуру 28 лет, он занимает 47-е место в мировом рейтинге. На его счету два титула ATP в одиночном разряде. Лучшим достижением нидерландского теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии 2023 года.
Турнир в Дубае относится к категории ATP 500. Из россиян на турнире побеждали Даниил Медведев (2023), Андрей Рублев (2022) и Аслан Карацев (2021).