Рыбакина: хочу вдохновить молодое поколение девушек в Казахстане

«Когда я на корте, я становлюсь лучшей версией себя. Чтобы побеждать, нужно много и усердно работать, быть самоотверженной и сильной психологически. Три слова, которыми я бы описала себя: спокойная, боевитая и решительная. Я хочу вдохновить молодое поколение, особенно девушек в Казахстане. Это важная часть», — сказала Рыбакина в видео, посвящённом ребрендингу WTA, на официальном сайте организации.