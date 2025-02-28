Даниил Медведев обвинил судью в русофобии. А может, он прав?

«Это я переборщил, конечно. Мы уже поговорили после матча. Я давно знаю этого судью, и даже дело не в нем. Все судьям в ATP-туре совершенно все равно, откуда ты, кто ты. Они просто стараются делать свою работу лучше всего. Понятное дело, всегда кто-то будет недоволен, поэтому я это уже просто от балды сказал, — приводит слова россиянина “Чемпионат”. — Мы поговорили, я извинился. Сказал, что я, если честно, не помню всего, что я наговорил, это правда. И я не уверен, было ли что-то, где я прямо что-то обидное сказал, но если оно было, я попросил прощения за это. Я его уважаю как судью. Не буду рассказывать, в чем там была проблема. Бывает во время матча, в пылу, в жару получается такое, что кажется тебе нечестным».