Даниил Медведев обвинил судью в русофобии. А может, он прав?

Первая ракетка России Даниил Медведев со скандалом покинул турнир в Дубае категории ATP 500. По ходу четвертьфинального матча против Таллона Грикспора из Нидерландов наш теннисист выплеснул свою злость на судью, но, кажется, переступил черту. Он без видимых причин обвинил арбитра в двойных стандартах. Рассказываем, что могло его на это сподвигнуть.
Нежный судья
Главный хайлайт четвертьфинала произошел по завершении второго сета. В нем Медведев проиграл на тай-брейке, упустив до этого четыре матчбола. Когда Грикспор закрыл партию победным ударом, режиссер трансляции повел камеры за ним, а надо было показывать то, что творилось на другой скамейке. Когда камера переключилась на Медведева, он уже отчаянно спорил с судьей на вышке Аделем Нуром. Арбитр долго слушать претензии не стал и объявил по стадиону о предупреждении Даниила за неспортивное поведение.
Это еще больше разозлило россиянина. Он встал со скамейки и пошел к вышке. Часть диалога с судьей поймали микрофоны.
Медведев: «За что? За что?».
Нур: «За то, что ты мне сказал».
Медведев: «А что я сказал?».
Нур: «Ты знаешь, что сказал».
Медведев: «Ах, ты такой! Очень нежный. Очень нежный. У тебя будут проблемы, я позабочусь. Сейчас я ухожу в туалет».
Однако ушел Даниил не сразу, добавив огня: «Это что, двойные стандарты против россиян? Да, двойные стандарты!» Нур ответил резко: «Не говори такое! Даниил, я очень справедлив. Я отношусь ко всем вам одинаково». После этого Медведев все-таки покинул корты.
Матч в итоге россиянин проиграл, а после не пожал руку судье. В чем была суть конфликта, осталось неясным. На пресс-конференции Даниил ситуацию не прояснил, но сообщил, что сказал лишнего.
«Это я переборщил, конечно. Мы уже поговорили после матча. Я давно знаю этого судью, и даже дело не в нем. Все судьям в ATP-туре совершенно все равно, откуда ты, кто ты. Они просто стараются делать свою работу лучше всего. Понятное дело, всегда кто-то будет недоволен, поэтому я это уже просто от балды сказал, — приводит слова россиянина “Чемпионат”. — Мы поговорили, я извинился. Сказал, что я, если честно, не помню всего, что я наговорил, это правда. И я не уверен, было ли что-то, где я прямо что-то обидное сказал, но если оно было, я попросил прощения за это. Я его уважаю как судью. Не буду рассказывать, в чем там была проблема. Бывает во время матча, в пылу, в жару получается такое, что кажется тебе нечестным».
Причину своего поражения Медведев в итоге переключил с судьи на мячи, которые в последнее время очень часто критикует: «Просто нелепо, насколько медленными были мячи в последнем гейме, и я не понимаю, почему на турнирах ATP не меняют мячи после пятого, а потом после каждого седьмого гейма. Это просто… Я не понимаю».
Национальность играет роль
Однако заезженная пластинка про мячи не так широко разошлась по новостным лентам, как обвинения в двойных стандартах. Один из самых известных теннисных журналистов Бен Ротенберг предположил, что таким образом Даниил проверяет грани дозволенного. «Я уже говорил об этом ранее и, вероятно, скажу снова: в последний год или около того Медведев, кажется, почти жаждет дисквалификации. Как будто он пытается нащупать предел, чтобы знать, где находится… Но каким-то образом он до сих пор его не достиг. В какой-то момент Даниил больше не сможет позволять себе превращать всех и вся на корте в свою боксерскую грушу, когда он чувствует себя раздраженным», — написал журналист в соцсетях.
Несмотря на то что Даниил уверяет, что ляпнул «от балды», это уже не первый раз, когда теннисист указывает на то, что страдает из-за своей национальности. Три года назад ему не понравилось, как вели себя болельщики на Открытом чемпионате Австралии. В финале против Рафаэля Надаля публика явно отдавала предпочтение испанцу. Медведев называл фанатов, которые кричат во время подачи россиянина, «людьми без мозгов». Также он предлагал судье объявить в микрофон, что те, кто так делает, — идиоты. «Один небольшой пример. Перед подачей Рафы кто-нибудь крикнет: “Вперед, Даниил!” — и тысяча людей сразу шипит. Мертвая тишина. Перед своей подачей я такого не слышал», — уверял Даниил.
Позже он объяснил такое отношение тем, откуда он: «Думаю, национальность играет ключевую роль. Когда ты играешь против представителя другой страны, то толпа болеет за него, а не за представителя России».
Вот только в Дубае на этой неделе от нелюбви болельщиков Медведев не страдал. Эмираты облюбованы российскими туристами и релокантами, которые в большом количестве приходили поболеть за нашего теннисиста. По ходу матча с Грикспором трибуны активно скандировали «Даниил!» и «Россия!», так что уже нидерландец был вправе на них жаловаться.
Злая память
Пересмотрев матч, сложно понять, какое именно решение не понравилось Медведеву во втором сете четвертьфинала. Была пара моментов в концовке партии, когда нидерландец подавал на вылет, а Даниил показывал большим пальцем куда-то в сторону судьи, но, возможно, и в сторону своего тренера. Также во время спора с судьей, кажется, прозвучало словосочетание «time violation» — это когда дают предупреждение за затяжку времени.
Возможно, россиянину не понравилось, что Адель Нур не предупреждает Грикспора за слишком долгие паузы перед подачей, хотя нидерландец вроде бы не превышал лимит в 20 секунд. Да и даже если Медведеву показалась затяжка времени, то при чем здесь двойные стандарты по отношению к русским?
Тут надо обратить внимание на особенность Даниила, который хорошо запоминает ошибки судей. Вот, например, как россиянин объяснял причину своей ругани с арбитром Евой Асдераки на Уимблдоне прошлым летом: «Я не знаю, был ли это двойной отскок или нет. Мне показалось, нет. Но это было сложно увидеть. Дело еще в том, что когда-то давно на “Ролан Гаррос” против Чилича я проиграл. И она не увидела, что там не было двойного отскока. Я вспомнил об этом и снова подумал, что она судит против меня. Я сказал что-то по-русски… Но это было не за гранью. А потом мне дали предупреждение».
Чтобы узнать, чем ему насолил египетский арбитр Адель Нур, не нужно отправляться на долгие поиски и копаться в архивах. Конфликт с судьей у россиянина произошел в начале февраля этого года на турнире в Роттердаме. Тогда во время матча против Стэна Вавринки Даниил получил предупреждение как раз за затяжку времени перед подачей. Медведев назвал арбитра слепым: «За что ты мне даешь затяжку времени? У тебя проблемы! Девочка не давала мне мяч. Ты видишь? Открой свои глаза. Нет, у тебя нет глаз. Ты такой плохой, — негодовал россиянин. — Я был спокоен, но ты ищешь неприятности. У тебя будут большие проблемы. Я не разговаривал с тобой, не говорил ничего. А потом ты так поступаешь. У тебя проблемы».
В этой же гневной тираде выяснилось, что Даниил запоминает не только судей, которые принимали сомнительные решения не в его пользу, но и арбитров, которые обижали его друзей: «Я помню, как ты судил матч Карена Хачанова. Я помню, что у тебя нет глаз… У тебя проблема. Абсолютная чушь, невероятно. Ребята, вы абсолютный мусор в каждом матче».
Медведев указал Аделю Нуру на матч Хачанова против Дэна Эванса в Антверпене, который был в 2021 году. Турнир это небольшой и системой «хоук-ай» не располагал. У Нура же в этой игре был совсем не ястребиный глаз. Во втором сете судья на вышке увидел аут у россиянина, которого и близко не было. Дальше последовали еще пара не таких очевидных, но сомнительных решений в пользу Эванса. Карен постепенно закипал, в итоге сорвавшись: пнул рекламный щит на сетке, спросил у Нура, не пьяный ли он, а после без уведомления отправился в туалет.
За свое поведение Хачанов получил предупреждение, которое было вполне заслуженным. Как и объяснимы действия Карена. Можно сказать, что игрок даже имел право на такую реакцию. Большинство теннисных болельщиков в той ситуации встали на сторону Хачанова. А вот своеобразная месть Медведева за друга адекватной уже не выглядит. Четвертьфинал в Дубае он проиграл, не потому что россиянин, а потому что соперник был лучше. Судья на исход встречи никак не повлиял, и двойные стандарты здесь ни при чем.
Автор: Михаил Кузнецов