Анна Блинкова не смогла выйти в полуфинал турнира в Остине, уступив Пегуле

В ¼ финала она уступила пятой ракетке мира американке Джессике Пегуле со счётом 2:6, 2:6.
Встреча продолжалась 57 минут. В её рамках Блинкова ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из одного заработанного. На счету Пегулы три эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи заработанных.
В полуфинале Джессика Пегула сразится с представительницей Австралии Айлой Томлянович, которая в ¼ финала оказалась сильнее Эны Сибахары из Японии (7:5, 3:6, 7:6 (10:8).