Анна Блинкова не смогла выйти в полуфинал турнира в Остине, уступив Пегуле

Встреча продолжалась 57 минут. В её рамках Блинкова ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из одного заработанного. На счету Пегулы три эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи заработанных.