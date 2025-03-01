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Анна Блинкова не смогла выйти в полуфинал турнира в Остине, уступив Пегуле

74-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти в полуфинал турнира WTA-250 в Остине (США).

Источник: Getty Images

В ¼ финала она уступила пятой ракетке мира американке Джессике Пегуле со счётом 2:6, 2:6.

Встреча продолжалась 57 минут. В её рамках Блинкова ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из одного заработанного. На счету Пегулы три эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи заработанных.

В полуфинале Джессика Пегула сразится с представительницей Австралии Айлой Томлянович, которая в ¼ финала оказалась сильнее Эны Сибахары из Японии (7:5, 3:6, 7:6 (10:8).