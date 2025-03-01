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Россиянка Блинкова вышла в парный финал теннисного турнира в Остине

Блинкова в дуэте с Юэ Юань пробилась в финал парного разряда на турнире в Остине.

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россиянка Анна Блинкова в дуэте с китаянкой Юэ Юань пробилась в финал парного разряда на теннисном турнире в американском Остине, призовой фонд которого превышает 275 тысяч долларов.

В полуфинале Блинкова и Юэ Юань переиграли представительниц Испании Алену Большову и Ивон Кавалье-Реймерс со счетом 2:6, 6:1, 11:9. Встреча продолжалась 1 час 10 минут.

Соперницы россиянки и китаянки по финалу определятся позднее. Ранее в пятницу Блинкова вылетела из одиночной сетки турнира в Остине на стадии ¼ финала.