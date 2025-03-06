Сафиуллин в Индиан-Уэллсе одолел американского гиганта. Медведев и Мирра узнали соперников

В этом матче Рахимова так и не нашла свою подачу. Первая проходила у неё лишь в 45% случаев. Во многом из-за этого россиянка потерпела поражение. В стартовом сете Камилла уступала 1:5. На этом отрезке она ни разу не удержала подачу, а сама ответила лишь одним брейком. В шестом гейме, правда, Рахимова была близка ко во второму брейку, но упустила все четыре брейк-пойнта. Доулхайд уверенно забрала первую партию — 6:2 за 38 минут.