Умер победитель 19 турниров «Большого шлема» и комментатор Фред Столл

Австралийский теннисист Фред Столл, в 1960-х годах одержавший 19 побед на турнирах «Большого шлема» в одиночном, парном и смешанном разрядах, умер в возрасте 86 лет, сообщила пресс-служба ATP.
В одиночном разряде Столл выиграл «Ролан Гаррос» (1965) и US Open (1966), играл в двух финалах на Australian Open и трех — на Уимблдоне.
В парном разряде он взял 10 титулов на «мэйджорах», а в миксте — еще семь. Со сборной Австралии Столл выиграл три Кубка Дэвиса (1964−1966 годы).
В 1985-м стал членом Международного зала теннисной славы.
После завершения спортивной карьеры Столл был тренером, а потом стал комментатором, работал на ESPN, СBS, Fох и для нескольких поколений стал «голосом тенниса».