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Кончита Мартинес рассказала, чему уделяет особое внимание в работе с Миррой Андреевой

Кончита Мартинес, тренер 11-й ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой, рассказала, над какими деталями игры работает со своей 17-летней подопечной.

Источник: Getty Images

«Да, она уже очень быстрая, но я много внимания уделяю работе ног, чтобы она двигалась по корту с большей интенсивностью. При условии выполнения этой работы ваши удары будут лучше. Кроме того, удар справа должен быть мощным оружием. Её удар слева всегда будет хорош, но на высоком уровне вам нужно выигрывать очки ударом справа. Подача прочная, мощная. Она становится всё лучше и лучше — и её тело всё ещё меняется», — приводит слова Мартинес сайт WTA.