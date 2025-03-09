Джокович сенсационно проиграл 85-й ракетке мира и вылетел с турнира в Индиан-Уэллсе

Продолжительность встречи составила 2 часа 2 минуты. За это время Джокович допустил три двойные ошибки и реализовал два из четырёх брейк-пойнтов. На счету нидерландца четыре эйса, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.