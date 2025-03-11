Время первых: как далеко Андреева и Медведев смогут пройти в Индиан-Уэллсе

— Я провел очень хороший первый раунд, поэтому с нетерпением ждал матча с Алексом. Мне нравится стиль его игры, — сказал Даниил в интервью на корте. — Думаю, у нас мог бы получиться интересный поединок. К сожалению, случилось пищевое отравление или что-то подобное. В командных видах спорта тебя может заменить другой игрок. В индивидуальных, если ты плохо себя чувствуешь, ничего не поделаешь. Надеюсь, он скоро поправится. Жду следующего матча. Играть в Индиан-Уэллсе непросто, условия всегда сложные. Перед турниром я начал терять ритм, но вернул его после первого матча. Теперь моя форма становится всё лучше.