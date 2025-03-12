Медведев — о жажде побед: немного скучаю по этому чувству, но стараюсь вернуть его себе

«Когда играю хорошо, то являюсь одним из лучших теннисистов мира. И я хочу снова нащупать это состояние. Мне нравится соревноваться. Только что пришёл из зала и вижу, как за тремя столами играют в карты, и все они хотят выиграть. Так и мы.



Мы играем в игры, кто-то разговаривает по телефону, PlayStation, карты. Даже когда мне предстоит поездка на машине, если она длится больше трёх-четырёх часов, мы стараемся найти игры, в которые можно поиграть, когда едешь в машине, ну, например, давайте посчитаем, не знаю, жёлтые машины, что угодно.



Так что для меня это соревнование. Люблю выигрывать и немного скучаю по этому чувству, но стараюсь вернуть его себе».", — приводит слова Медведева ArabNews.