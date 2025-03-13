«Пусть не волнуется». Арина Соболенко заявила, что готова застрять в пустыне со Швёнтек

— Послушайте, может случиться всякое. Если не будет еды, я бы, наверное, пошла за ней. Так что это вроде как хороший и плохой вариант для неё. Я постараюсь сделать всё, чтобы мы не были голодны и были в безопасности (смеётся), — приводит слова Соболенко с пресс-конференции турнира в Индиан-Уэллсе The Tennis Letter.