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Соболенко второй раз проиграла в финале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко второй раз уступила в финале турнира категории WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Antonio Borga/Eurasia Sport Images/Getty Images

Сегодня в решающем поединке первая ракетка планеты неожиданно уступила 17-летней россиянке Мирре Андреевой, занимающей 11-е место в мировом рейтинге, — 6:2, 4:6, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. На пути к финалу Арина Соболенко обыграла американских теннисисток Мэдисон Киз (5-й номер рейтинга WTA), Маккартни Кеслер (48), итальянку Лючию Бронцетти (62), британку Сонай Картал (83) и россиянку Людмилу Самсонову (25), не отдав соперницам ни одного сета. В 2023 году в своем первом финале этих соревнований белоруска уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.

На следующей неделе ведущие теннисистки мира стартуют в Майами на еще на одном турнире WTA-1000.