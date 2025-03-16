Соболенко второй раз проиграла в финале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Сегодня в решающем поединке первая ракетка планеты неожиданно уступила 17-летней россиянке Мирре Андреевой, занимающей 11-е место в мировом рейтинге, — 6:2, 4:6, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. На пути к финалу Арина Соболенко обыграла американских теннисисток Мэдисон Киз (5-й номер рейтинга WTA), Маккартни Кеслер (48), итальянку Лючию Бронцетти (62), британку Сонай Картал (83) и россиянку Людмилу Самсонову (25), не отдав соперницам ни одного сета. В 2023 году в своем первом финале этих соревнований белоруска уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.