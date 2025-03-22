Собрал миллионы лайков и устроил скандал. С кем Рублев сыграет во втором круге Майами?

Конечно, это отчасти моя вина, но мне кажется, он тоже преувеличивает. И поэтому решение судьи пошло в мою пользу. Не знаю, войдёт ли этот инцидент в учебники истории. У меня такое чувство, что чилийцы, должно быть, сейчас меня не очень любят", — приводит слова Зизу We love tennis.