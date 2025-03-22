Соболенко вышла в четвертый круг турнира в Майами

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко прошла в четвертый круг теннисного турнира категории WTA 1000 в Майами, призовой фонд которого составляет почти 9 миллионов долларов.
В матче третьего раунда Соболенко нанесла поражение румынке Елене-Габриэле Рузе. Соперница белоруски отказалась от продолжения борьбы после поражения в первом сете со счетом 1:6. Теннисистки провели на корте 38 минут.
В четвертом круге Соболенко встретится с победительницей встречи между американкой Даниэль Коллинз (14-й номер посева) и Ребекой Масаровой из Швейцарии.