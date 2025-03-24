Соболенко вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Майами

Сегодня в поединке ⅛ финала первая ракетка планеты победила действующую чемпионку этих состязаний американку Даниэль Коллинз, которая занимает 15-е место в мировом рейтинге, — 6:4, 6:4. В активе белоруски 7 подач на вылет, к тому же она не допустила ни одной двойной ошибки. Встреча продолжалась 1 час 18 минут.
В матче за попадание в полуфинал соперницей Соболенко будет китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь (9-й номер мирового рейтинга). На нынешнем турнире Арина Соболенко уже обыграла болгарку Викторию Томову (64) и Елену-Габриэлу Рузе (102).
Miami Open — 2025 завершится 30 марта, его чемпионка заработает $1,2 млн и 1000 рейтинговых очков.