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Соболенко вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Майами

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в американском Майами стартуют поединки ⅛ финала, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Соцсети

Сегодня в поединке ⅛ финала первая ракетка планеты победила действующую чемпионку этих состязаний американку Даниэль Коллинз, которая занимает 15-е место в мировом рейтинге, — 6:4, 6:4. В активе белоруски 7 подач на вылет, к тому же она не допустила ни одной двойной ошибки. Встреча продолжалась 1 час 18 минут.

В матче за попадание в полуфинал соперницей Соболенко будет китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь (9-й номер мирового рейтинга). На нынешнем турнире Арина Соболенко уже обыграла болгарку Викторию Томову (64) и Елену-Габриэлу Рузе (102).

Miami Open — 2025 завершится 30 марта, его чемпионка заработает $1,2 млн и 1000 рейтинговых очков.